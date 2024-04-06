Главком Сырский назвал три самых смертоносных для ВСУ участка фронта

Наиболее тяжело украинским военнослужащим приходится на трёх направлениях. Об этом рассказал главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своём телеграм-канале.

"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском (Артёмовском. — Прим. Life.ru) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки", — написал украинский военачальник.