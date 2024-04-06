Главком Сырский назвал три самых смертоносных для ВСУ участка фронта
Сырский: ВСУ испытывают проблемы на Бахмутском и Авдеевском направлениях
Наиболее тяжело украинским военнослужащим приходится на трёх направлениях. Об этом рассказал главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в своём телеграм-канале.
"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском (Артёмовском. — Прим. Life.ru) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки", — написал украинский военачальник.
По его словам, Российская армия обладает преимуществом "в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах". Однако он заверил, что Часов Яр всё ещё контролируется украинской стороной.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинская сторона испытывает сложности с кадрами. На фоне нехватки бойцов в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. А Владимир Зеленский недавно даже подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. При этом военное положение в стране было продлено до 13 мая. Тем временем уклонисты придумывают разные ухищрения, чтобы скрыться от военкомов. Общее число бежавших от армии на Украине может достигать миллиона человек.
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