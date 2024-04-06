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6 апреля, 15:09
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Киев взял на себя ответственность за удары по нефтепроводу в ростовском Азове

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод неподалёку от населённого пункта Азов на юго-западе Ростовской области. Там заявили, что объект использовался в военных целях.

"В России горит ещё один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024 года в районе населённого пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории Азовского морского порта, — говорится в сообщении на официальном сайте ГУР.

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Согласно данным Минобороны России, системы ПВО в ночь на 5 апреля сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. БПЛА были уничтожены над Морозовским районом. В результате атаки была повреждена электроподстанция, рассказали в ведомстве. Атаки БПЛА были пресечены также в Саратовской (1), Курской (1) и Белгородской (1) областях, а также над территорией Краснодарского (6) края.

Обложка ©

Unsplash

Каринэ Гевондян
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