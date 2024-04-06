Киев взял на себя ответственность за удары по нефтепроводу в ростовском Азове

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины взяло на себя ответственность за атаку на нефтепровод неподалёку от населённого пункта Азов на юго-западе Ростовской области. Там заявили, что объект использовался в военных целях.

"В России горит ещё один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024 года в районе населённого пункта Азов (Ростовская область) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории Азовского морского порта, — говорится в сообщении на официальном сайте ГУР.