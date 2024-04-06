Украинский солдат признался, что ВСУ собирают снаряды по болотам из-за дефицита оружия WSJ: Бойцы ВСУ ищут по болотам неразорвавшиеся российские снаряды 6 апреля, 15:23 ВСУ ищут снаряды по болотам из-за дефицита оружия. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинские военнослужащие вынуждены не только экономить снаряды во время боёв, но и искать неразорвавшиеся российские бомбы по лесам и болотам из-за острого дефицита оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

36-летний солдат ВСУ Максим Полюхович рассказал изданию, что на поиски "добычи" бойцов отправляют командиры подразделений. Чтобы достать снаряд из болота, военнослужащим приходится буквально погружаться в трясину. Также, по словам Полюховича, в поисках снарядов приходится наматывать километры по минным полям.

"Аппетит командиров растёт, они просят снаряды почти каждый день", — добавил собеседник американской газеты.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ с трудом сдерживают натиск превосходящих сил РФ в условиях дефицита снарядов. По его словам, украинские войска якобы защищают Европу от России, а потому союзники Киева должны потрудиться предоставить новые партии оружия.

Авторы Татьяна Миссуми