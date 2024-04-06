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6 апреля, 18:23

"На улицу иди, придурочный": Пьяный мужчина устроил переполох в кафе "Бургер кинг"

Житель Подмосковья не смог сделать заказ и разгромил кафе "Бургер кинг"

В Подмосковье пьяный мужчина разгромил "Бургер кинг". У него не получилось оформить заказ, поэтому он решил разнести всё вокруг, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

В Подмосковье пьяный мужчина разгромил "Бургер кинг". Видео © Telegram / SHOT Проверка

Около 10 утра голодный мужчина пришёл в ресторан быстрого питания в посёлке Октябрьское, чтобы перекусить, но сделать ему этого не удалось. Разозлившись, он начал громить всё вокруг, попутно угрожая сотрудникам заведения. На место прибыли полицейские и скрутили дебошира, который оказывал сопротивление. Но на голодный желудок правоохранителей ему одолеть не удалось — дебошира в итоге увезли трезветь в участок. Из-за него заведение закрыли на несколько часов.

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А в Екатеринбурге агрессивный после принятого на грудь алкоголя местный житель оголился по пояс и взял штурмом мясной магазин. Очевидица рассказала, что скрутить его помог один из покупателей, после чего нарушителю спокойствия связали руки и ноги скотчем. Позже на место прибыла полиция и забрала его в отдел.

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Telegram / SHOT Проверка

Александра Мышляева
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