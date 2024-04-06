Стало известно о лжи Киева про удар по нефтепроводу в Ростовской области Информация о подрыве нефтепровода в Ростовской области оказалась ложной 6 апреля, 16:08 Данные Украины о подрыве нефтепровода в Ростовской области оказались ложью. Обложка © freepik / fanjianhua

Распространяемая украинской стороной информация об ударе ВСУ по нефтепроводу в районе Азова Ростовской области является ложной. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"Информация об ударе не подтвердилась", — ответили журналистам в ведомстве на вопрос о подрыве трубы. Сообщение приводит ТАСС.

Напомним, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Незалежной сообщило, что ВСУ якобы удачно атаковали нефтепровод под Азовом в Ростовской области. По заявлениям из Киева, украинские военные нанесли удар по объекту в ночь на 6 апреля, после чего там начался пожар.

Авторы Татьяна Миссуми