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Стало известно о лжи Киева про удар по нефтепроводу в Ростовской области

Информация о подрыве нефтепровода в Ростовской области оказалась ложной

6 апреля, 16:08
Данные Украины о подрыве нефтепровода в Ростовской области оказались ложью. Обложка © freepik / fanjianhua

Данные Украины о подрыве нефтепровода в Ростовской области оказались ложью. Обложка © freepik / fanjianhua

Распространяемая украинской стороной информация об ударе ВСУ по нефтепроводу в районе Азова Ростовской области является ложной. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"Информация об ударе не подтвердилась", ответили журналистам в ведомстве на вопрос о подрыве трубы. Сообщение приводит ТАСС.

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Напомним, Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Незалежной сообщило, что ВСУ якобы удачно атаковали нефтепровод под Азовом в Ростовской области. По заявлениям из Киева, украинские военные нанесли удар по объекту в ночь на 6 апреля, после чего там начался пожар.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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