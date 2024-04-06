МВД требует 1,5 млн рублей с экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову

МВД России обратилось в суд с иском против шестерых бывших полицейских, которые были осуждены за фальсификацию улик в деле журналиста Ивана Голунова. Сумма требований — 1,5 миллиона рублей. Именно эти деньги ранее ведомство выплатило пострадавшему в качестве моральной компенсации.