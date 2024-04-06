МВД требует 1,5 млн рублей с экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову
Иван Голунов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
МВД России обратилось в суд с иском против шестерых бывших полицейских, которые были осуждены за фальсификацию улик в деле журналиста Ивана Голунова. Сумма требований — 1,5 миллиона рублей. Именно эти деньги ранее ведомство выплатило пострадавшему в качестве моральной компенсации.
"МВД России подало иск в порядке регресса о взыскании 1,5 миллиона рублей солидарно с бывших сотрудников УВД по Западному административному округу, подбросивших наркотики Ивану Голунову. Указанная сумма была ранее взыскана с МВД России в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда", — пояснил журналистам адвокат Голунова Сергей Бадамшин.
Напомним, Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года. Его заподозрили в попытке сбыть наркотики. Во время обыска у журналиста были обнаружены метилэфедрон и кокаин. Сам Голунов утверждал, что запрещённое вещество ему подбросили. Позже его версия подтвердилась, журналиста признали потерпевшим. В 2022 году Голунов выиграл суд против МВД РФ и получил 1,5 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.