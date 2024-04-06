Посольство РФ: США препятствуют созданию запрета на военное освоение космоса 

США и их союзники блокируют разработку документа, который должен запретить странам размещать оружие в космосе. Такое заявление опубликовали в телеграм-канале российского посольства в Штатах.

"Именно Вашингтон при поддержке союзников долгие годы блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа. В то время как Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооружённого противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве", — отметили в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что российская сторона рассматривает информационные манипуляции США как очередное подтверждение американского плана. По словам российских дипломатов, при помощи русофобских лозунгов Вашингтон хочет оправдать свои шаги по военному освоению космоса.