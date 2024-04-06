Украинец накинулся с ножом на сотрудников военкомата в Киеве 6 апреля, 19:11 Киевлянин накинулся с ножом на работников военкомата. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Киеве 52-летний мужчина набросился с ножом на работников военкомата Деснянского района, его задержали, пострадавшие отделались лёгкими травмами. Об этом говорится на странице военкомата в соцсети.

Сотрудники учреждения "мирно разговаривали" на улице с военнообязанными. Со спины к ним подошёл мужчина и ударил одного из представителей военкомата, потом вытащил нож и размахнулся, чтобы попасть по второму работнику. Но в этот момент нападавшего скрутили и вызвали полицию.

Следствие завело дело по статье ношение и хранение холодного оружия, подозреваемому грозит до трёх лет тюрьмы. Также правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела за попутку убийства. В пресс-службе военкомата уточнили, что их сотрудники не первый раз страдают от "неадекватных действий" киевлян.

Ранее сообщалось, что в украинском военкомате призывника, задержанного в магазине в Хмельницком, запытали до смерти. По словам матери погибшего, сына доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК), где над ним издевались и угрожали.

Авторы Татьяна Миссуми