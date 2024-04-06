Призывникам рассказали, что делать при получении сразу двух повесток в военкомат
Генерал Картаполов: Весной призывникам могут прийти сразу две повестки
Подлежащие призыву на военную службу граждане РФ весной могут получить сразу две повестки: бумажную и электронную. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.
"Может прийти, ничего страшного в этом нет", — заявил генерал-майор, отвечая на вопрос о вероятности получения призывником ещё и виртуальной повестки.
По словам депутата, бумажная и электронная повестки не имеют никаких различий. Однако в военкомат пока нужно идти с первым вариантом.
Напомним, что президент России подписал указ о весеннем призыве 31 марта. На следующий день Минобороны РФ объявило о старте набора будущих защитников Отечества для их отправки в Вооружённые силы после получения военно-учётной специальности. По словам министра обороны страны Сергея Шойгу, срочники не будут привлекаться к участию в СВО.
АГН "Москва" / Александр Авилов