Призывникам рассказали, что делать при получении сразу двух повесток в военкомат

Подлежащие призыву на военную службу граждане РФ весной могут получить сразу две повестки: бумажную и электронную. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

"Может прийти, ничего страшного в этом нет", — заявил генерал-майор, отвечая на вопрос о вероятности получения призывником ещё и виртуальной повестки.