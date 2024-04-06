Президент Белоруссии Лукашенко подписал закон об СМС-повестках в армию

В Белоруссии принят закон, предусматривающий возможность призыва на военную службу с помощью СМС-сообщений. Соответствующий документ за подписью Александра Лукашенко опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.

Теперь Закон о воинской обязанности предусматривает возможность информирования граждан о необходимости явки в военкомат, орган госбезопасности или призыве на военную службу посредством СМС. В военное время такое сообщение может заменять обычную повестку, в мирное же время будет лишь дополнительным источником оповещения.

Сотовые операторы обязаны по запросу военкоматов и областных управлений КГБ предоставлять информацию о номерах и оповещать граждан, стоящих на военном учёте. Военнообязанные при изменении телефонного номера должны сообщать новые данные в комиссариат. Военные комиссары смогут ограничивать выезд за пределы страны уклонистов.

Максимальное наказание за уклонение от призыва увеличится с двух лет лишения свободы до трёх. За неявку по повестке без уважительных причин ожидает максимальный штраф до 30 базовых величин вместо пяти. (Базовая величина — это 40 белорусских рублей, или около 1,1 тысячи российских.) Нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету будет караться штрафом до 25 базовых величин вместо трёх.

Право на отсрочку получат военнообязанные одинокие отцы, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет, или ребёнка, который получает паллиативную медицинскую помощь, или двух и более детей, один из которых инвалид. Отсрочка гарантирована и опекунам родных братьев и сестёр. Кроме того, она предусмотрена для отцов трёх и более детей до 18 лет, если срок беременности супруги составляет не менее 22 недель.