Россиянки завоевали четыре олимпийские лицензии на турнире по борьбе в Баку

Четверо российских спортсменок завоевали олимпийские лицензии в женской борьбе на европейском квалификационном турнире в Баку. Для этого им было достаточно выйти в финал турнира.

Так, победу одержали Надеждп Соколова (весовая категория до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).