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6 апреля, 19:21

Россиянки завоевали четыре олимпийские лицензии на турнире по борьбе в Баку

Четверо российских спортсменок завоевали олимпийские лицензии в женской борьбе на европейском квалификационном турнире в Баку. Для этого им было достаточно выйти в финал турнира.

Так, победу одержали Надеждп Соколова (весовая категория до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).

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Ранее российские борцы греко-римского стиля Сергей Семёнов и Милад Алирзаев также завоевали лицензии на отборочном турнире в Баку. В весовой категории до 130 кг Семёнов одержал победу над Беку Канделаки из Азербайджана, а Алирзаев сумел одолеть белорусского спортсменома Кириллома Маскевича в категории до 87 кг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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