Только тряпочкой: Москвичам напомнили о штрафе за мойку машин во дворах

За мойку автомобиля вне специально отведённых для этого мест в столице можно схлопотать штраф. Об этом рассказала юрист Анастасия Билялова в беседе с "Москвой 24"

"В столице запрещается мойка, чистка транспортных средств, за исключением специально отведённых мест. То есть ни у себя во дворе, ни на участке, если частный дом расположен на территории города, мыть автомобиль нельзя. Если дача находится в другом регионе РФ, нужно изучить местное законодательство", — предупреждает специалист.



Так, за мойку автомобиля в неположенном месте может выноситься предупреждение или штраф размером от одной до трёх тысяч рублей. Однако горожан никто не накажет, если те протрут влажной тряпкой или салфеткой фары, номерные знаки или стёкла в автомобиле, отметила юрист. Главное, чтобы рядом не стояли вёдра с мочалками.