Сальдо: За минувшие сутки ВСУ выпустили 42 снаряда по Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ. Фото © Telegram / Владимир Сальдо
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по территории Херсонской области 42 артиллерийских снаряда. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
"За сутки киевские террористы выпустили из ствольной артиллерии 42 снаряда по гражданским объектам в пяти муниципальных округах Херсонщины: Горностаевском, Каховском, Новокаховском, Алёшкинском и Скадовском. Чаще всего это были бессмысленные и остервенелые удары по жилым кварталам", — отметил глава Херсонской области.
Он уточнил, что в Алёшках противник повредил здания двух школ, а в Алёшкинском округе оборвал линию электропередачи, из-за чего 2800 абонентов в Подо-Калиновке, Старой Маячке, Новой Маячке, Юбилейном и Счастливом остались без света.
Накануне ВСУ тоже атаковали Херсонскую область, в результате атаки украинских военных в регионе пострадали пять человек, они получили осколочные ранения. Губернатор отметил, что двое раненых находятся в тяжёлом состоянии.