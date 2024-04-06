Сальдо: За минувшие сутки ВСУ выпустили 42 снаряда по Херсонской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по территории Херсонской области 42 артиллерийских снаряда. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"За сутки киевские террористы выпустили из ствольной артиллерии 42 снаряда по гражданским объектам в пяти муниципальных округах Херсонщины: Горностаевском, Каховском, Новокаховском, Алёшкинском и Скадовском. Чаще всего это были бессмысленные и остервенелые удары по жилым кварталам", — отметил глава Херсонской области.