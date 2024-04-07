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7 апреля, 04:53

Фигурист Траньков поддержал идею Союза конькобежцев легализовать сальто

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа на чемпионате Европы по фигурному катанию в Литве. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа на чемпионате Европы по фигурному катанию в Литве. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Каждый второй профессиональный фигурист исполняет сальто во время выступлений, а потому идея Международного союза конькобежцев (ISU) убрать этот элемент из списка запрещённых должна была возникнуть уже давно. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

"Сальто в фигурном катании прыгали уже неоднократно. Случалось это даже на Олимпийских играх и на последнем чемпионате мира в Монреале. Человек с ним в программе даже вошёл в тройку. Просто раньше оно было запрещено", — напомнил спортсмен RT.

Также Траньков порассуждал, почему ISU решил обсудить легализацию зрелищного элемента программы. Союз попросту захотел устроить болельщикам дополнительное шоу, предположил собеседник издания.

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Ранее Life.ru сообщал, что обсуждение судьбы сальто состоится в рамках ближайшего конгресса Международного союза конькобежцев. Сейчас за прыжок вниз головой спортсмен может заработать два балла штрафа.

Илья Пушкарев
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