Фигурист Траньков поддержал идею Союза конькобежцев легализовать сальто
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа на чемпионате Европы по фигурному катанию в Литве. Обложка © ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis
Каждый второй профессиональный фигурист исполняет сальто во время выступлений, а потому идея Международного союза конькобежцев (ISU) убрать этот элемент из списка запрещённых должна была возникнуть уже давно. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.
"Сальто в фигурном катании прыгали уже неоднократно. Случалось это даже на Олимпийских играх и на последнем чемпионате мира в Монреале. Человек с ним в программе даже вошёл в тройку. Просто раньше оно было запрещено", — напомнил спортсмен RT.
Также Траньков порассуждал, почему ISU решил обсудить легализацию зрелищного элемента программы. Союз попросту захотел устроить болельщикам дополнительное шоу, предположил собеседник издания.
Ранее Life.ru сообщал, что обсуждение судьбы сальто состоится в рамках ближайшего конгресса Международного союза конькобежцев. Сейчас за прыжок вниз головой спортсмен может заработать два балла штрафа.