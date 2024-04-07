Фигурист Траньков поддержал идею Союза конькобежцев легализовать сальто

Каждый второй профессиональный фигурист исполняет сальто во время выступлений, а потому идея Международного союза конькобежцев (ISU) убрать этот элемент из списка запрещённых должна была возникнуть уже давно. Об этом заявил олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков.

"Сальто в фигурном катании прыгали уже неоднократно. Случалось это даже на Олимпийских играх и на последнем чемпионате мира в Монреале. Человек с ним в программе даже вошёл в тройку. Просто раньше оно было запрещено", — напомнил спортсмен RT.

Также Траньков порассуждал, почему ISU решил обсудить легализацию зрелищного элемента программы. Союз попросту захотел устроить болельщикам дополнительное шоу, предположил собеседник издания.