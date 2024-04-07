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6 апреля, 21:10

Первая ракетка России Касаткина вышла в финал турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daria Kasatkina

Российская теннисистка Дарья Касаткина. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daria Kasatkina

Россиянка Дарья Касаткина, находящаяся на 11-й строчке рейтинга WTA, обыграла 5-ю ракетку мира Джессику Пегулу и вышла в финал проходящего в Чарльстоне (США) теннисного турнира.

Встреча продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). В третьем сете Касаткиной пришлось взять медицинский тайм-аут. Завершала матч 26-летняя российская спортсменка с забинтованной правой ногой.

Соперница Дарьи по финалу станет известна после матча между гречанкой Марией Саккари и американкой Даниэль Коллинз.

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Напомним, в четвертьфинальном матче российская теннисистка обыграла румынку Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 в её пользу.

Лариса Сафронова
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