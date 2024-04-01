Синнер разгромил Дмитрова и выиграл турнир серии "Мастерс" в Майами
Янник Синнер. Обложка © ТАСС / AP / Lynne Sladky
Итальянец Янник Синнер выиграл теннисный турнир серии "Мастерс" в Майами, одержав победу над болгарином Григором Дмитровым. Посеянный под вторым номером спортсмен переиграл его со счётом 6:3, 6:1, игра длилась час и 13 минут.
Пройти в финал турнира ему удалось после победы над россиянином Даниилом Медведевым. За час и десять минут Синнер показал семь подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Наш соотечественник же ответил лишь тремя эйсами и допустил две двойные ошибки.
Кстати, в январе Медведев тоже уступил Синнеру в финале Australian Open. Итальянский теннисист обыграл его в пяти сетах 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6, матч длился 3 часа 46 минут. После этого матча россиянин стал единственным теннисистом, который дважды проиграл в финалах ТБШ, ведя со счётом 2:0 по партиям.