Синнер разгромил Дмитрова и выиграл турнир серии "Мастерс" в Майами

Итальянец Янник Синнер выиграл теннисный турнир серии "Мастерс" в Майами, одержав победу над болгарином Григором Дмитровым. Посеянный под вторым номером спортсмен переиграл его со счётом 6:3, 6:1, игра длилась час и 13 минут.

Пройти в финал турнира ему удалось после победы над россиянином Даниилом Медведевым. За час и десять минут Синнер показал семь подач навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Наш соотечественник же ответил лишь тремя эйсами и допустил две двойные ошибки.