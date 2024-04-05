Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA в США
Российская теннисистка Дарья Касаткина. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daria Kasatkina
Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, обыграла румынку Жаклин Кристиан, находящуюся на 83-й позиции рейтинга, в матче четвертьфинала турнира WTA, проходящего в Чарльстоне (США).
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 в пользу Касаткиной. Соперницей россиянки в полуфинале станет победительница матча между американкой Джессикой Пегулой и белоруской Викторией Азаренко.
Ранее Life.ru писал, что итальянец Янник Синнер выиграл теннисный турнир серии "Мастерс" в Майами, одержав победу над болгарином Григором Дмитровым. Пройти в финал турнира ему удалось после победы над россиянином Даниилом Медведевым.