Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений обнаружила тела украинских военных при разборе одного из бывших укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска. Останки бойцов были эвакуированы для проведения экспертиз.

"Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться. Либо разбросаны настолько, что верхней части не будет, либо будем раскладывать и соберём", — рассказал РИА "Новости" один из членов группы.

Собеседник агентства заявил о высокой важности поиска и эвакуации останков врага. Такая работа напоминает о вечности доброты и справедливости и временности подобных конфликтов.

"Война есть война. Она всегда жестока и страшна. Но только от человека зависит, сохранит он в этих условиях свою человечность или нет", — подытожил участник поисков.