Регион

Уведомления отключены

7 апреля, 00:30

Тела 15 украинских солдат эвакуированы из-под Артёмовска в ДНР

Межведомственная рабочая группа по розыску захоронений обнаружила тела украинских военных при разборе одного из бывших укрепрайонов ВСУ в районе Артёмовска. Останки бойцов были эвакуированы для проведения экспертиз.

"Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться. Либо разбросаны настолько, что верхней части не будет, либо будем раскладывать и соберём", — рассказал РИА "Новости" один из членов группы.

Собеседник агентства заявил о высокой важности поиска и эвакуации останков врага. Такая работа напоминает о вечности доброты и справедливости и временности подобных конфликтов.

Дрон-разведчик снял, как бойцы ВСУ расстреляли товарищей и пустили их тела по Днепру на лодке
Дрон-разведчик снял, как бойцы ВСУ расстреляли товарищей и пустили их тела по Днепру на лодке

"Война есть война. Она всегда жестока и страшна. Но только от человека зависит, сохранит он в этих условиях свою человечность или нет", — подытожил участник поисков.

Напомним, что 29 марта РФ и Украина обменялись телами погибших военных. В Незалежную были возвращены останки 121 бойца, тогда как из россиян на родину вернулись 29 павших воинов.

Обложка ©

ТАСС

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров