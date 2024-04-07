Призывникам объяснили план действий в случае получения повестки в отпуске

Если электронная повестка настигла во время отпуска, следует уведомить военкомат о невозможности прийти в требуемый день и сообщить дату своего возвращения. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", — объяснил генерал-полковник.