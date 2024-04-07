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7 апреля, 02:10

Призывникам объяснили план действий в случае получения повестки в отпуске

Картаполов: При получении повестки в отпуске надлежит уведомить военкомат

Если электронная повестка настигла во время отпуска, следует уведомить военкомат о невозможности прийти в требуемый день и сообщить дату своего возвращения. Об этом РИА "Новости" рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом", — объяснил генерал-полковник.

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Военачальник также рассказал, что этой весной подлежащие призыву граждане РФ могут получить сразу две повестки: бумажную и электронную. По его словам, ничего страшного в этом нет, однако в военкомат пока нужно идти с первым вариантом.

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Unsplash / Filip Andrejevic

Лариса Сафронова
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