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3 апреля, 16:51

"Это неправда": Песков опроверг Life.ru фейк Зеленского о мобилизации в России

Песков назвал неправдой слова Зеленского о скорой мобилизации в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре c Life.ru опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что в РФ якобы скоро пройдёт мобилизация. Представитель Кремля назвал его неправдой.

"Это неправда", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Ранее Зеленский заявил, что российские власти якобы собираются мобилизовать к началу июня 300 тысяч человек. Примечательно, что он заявил об этом в контексте обсуждения продолжающегося массового и жестокого призыва на Украине. Накануне, 2 апреля, Зеленский подписал закон о снижении минимального призывного возраста с 27 до 25 лет и отменил категорию ограниченного годных к службе в армии. Депутат Андрей Гурулёв сегодня назвал Зеленского чучелом за слова о мобилизации в России.

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ТАСС / Софья Сандурская

Александр Юнашев
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