"Это неправда": Песков опроверг Life.ru фейк Зеленского о мобилизации в России
Песков назвал неправдой слова Зеленского о скорой мобилизации в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре c Life.ru опроверг заявление Владимира Зеленского о том, что в РФ якобы скоро пройдёт мобилизация. Представитель Кремля назвал его неправдой.
"Это неправда", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее Зеленский заявил, что российские власти якобы собираются мобилизовать к началу июня 300 тысяч человек. Примечательно, что он заявил об этом в контексте обсуждения продолжающегося массового и жестокого призыва на Украине. Накануне, 2 апреля, Зеленский подписал закон о снижении минимального призывного возраста с 27 до 25 лет и отменил категорию ограниченного годных к службе в армии. Депутат Андрей Гурулёв сегодня назвал Зеленского чучелом за слова о мобилизации в России.
ТАСС / Софья Сандурская