Закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома вступил в силу в РФ

Российский лидер Владимир Путин принял закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Нормативный акт вступил в силу со дня опубликования.

Документ предоставляет операторам беспрепятственный доступ к размещённым в МКД сетям связи, а собственникам — право на размещение таких сетей по желанию без необходимости в соответствующем решении собрания жильцов. Для переустановки всего оборудования по новым стандартам провайдерам отведён год. Если работа не будет выполнена в срок, его придётся демонтировать.

Технические требования к размещению сетей связи в многоквартирных домах будут подготовлены в четырёхмесячный срок. Эта задача поручена кабмину.