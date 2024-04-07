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7 апреля, 02:50

Закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома вступил в силу в РФ

Путин подписал закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Российский лидер Владимир Путин принял закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома (МКД). Нормативный акт вступил в силу со дня опубликования.

Документ предоставляет операторам беспрепятственный доступ к размещённым в МКД сетям связи, а собственникам — право на размещение таких сетей по желанию без необходимости в соответствующем решении собрания жильцов. Для переустановки всего оборудования по новым стандартам провайдерам отведён год. Если работа не будет выполнена в срок, его придётся демонтировать.

Технические требования к размещению сетей связи в многоквартирных домах будут подготовлены в четырёхмесячный срок. Эта задача поручена кабмину.

Госдума приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома
Госдума приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

А ранее Роскомнадзор призвал провайдеров к взаимодействию. Только так, уверена служба по надзору в сфере связи, российские хостинги можно уберечь от DDoS-атак.

Обложка ©

Freepik / victor217

Илья Пушкарев
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