Страны Запада выбыли из топ-5: Раскрыты главные торговые партнёры России в 2023 году

В 2023 году главным торговым партнёром России стал Китай, при этом в первой пятёрке по объёму товарооборота не оказалось ни одной западной страны — последней выбыла Германия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные национальных статистических служб.

За прошлый год товарооборот РФ составил 710,1 миллиарда долларов. При этом более половины из всего объёма (51%) пришлось на азиатские страны, менее четверти (23%) — на Европу. Китай сохранил статус крупнейшего торгового партнёра РФ с рекордным товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов. На второе место с пятого поднялась Индия — товарооборот вырос почти в два раза и достиг 64,9 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась Турция с 56,5 миллиарда долларов. В пятёрку также попали Белоруссия и Казахстан — 55 и 26 миллиардов долларов соответственно.

Места с шестого по десятое заняли Германия (12,2 миллиарда), Южная Корея (15 миллиарда), Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) (12,1 миллиарда), Бразилия (11,3 миллиарда) и Нидерланды (9,9 миллиарда).