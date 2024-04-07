Разработчик увеличил точность и выпуск ракет "Искандера-М"
Рязанцев: С учётом опыта СВО была увеличена точность ракет ОТРК "Искандер-М"
Ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" были модернизированы в рамках опыта спецоперации (СВО), в частности, их точность поражения целей теперь увеличена. Об этом рассказал гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев.
Разработчик увеличил точность и выпуск ракет "Искандера-М". Видео © Телеканал "Звезда"
"Комплекс ["Искандер-M"] был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО, под технологические вызовы, которые формулирует противник. На наш взгляд, мы очень быстро и качественно справились с этой задачей", — приводит телеканал "Звезда" его слова.
Какие именно изменения были сделаны, Рязанцев уточнять не стал. В свою очередь генконструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы") Валерий Кашин отметил, что предприятие существенно нарастило выпуск ракет комплекса "Искандер-М".
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал производство "Калибров" и "Искандеров" в Екатеринбурге. План выполняется благодаря расширению производственных мощностей и переходу на круглосуточный трёхсменный режим на всех заводах концерна "Алмаз-Антей".
TACC / Пресс-служба Минобороны РФ