Ракеты российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" были модернизированы в рамках опыта спецоперации (СВО), в частности, их точность поражения целей теперь увеличена. Об этом рассказал гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев.

Разработчик увеличил точность и выпуск ракет "Искандера-М". Видео © Телеканал "Звезда"

"Комплекс ["Искандер-M"] был очень оперативно доработан под соответствующие реалии СВО, под технологические вызовы, которые формулирует противник. На наш взгляд, мы очень быстро и качественно справились с этой задачей", — приводит телеканал "Звезда" его слова.

Какие именно изменения были сделаны, Рязанцев уточнять не стал. В свою очередь генконструктор научно-производственной корпорации "Конструкторское бюро машиностроения" (КБМ, входит в "Высокоточные комплексы") Валерий Кашин отметил, что предприятие существенно нарастило выпуск ракет комплекса "Искандер-М".