Россиянам назвали правила, которые помогут не угодить в больницу после субботника Врач Иванов посоветовал носить плотные перчатки и закрытую обувь на субботнике 7 апреля, 12:29 На субботниках следует носить плотные перчатки и закрытую обувь. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Первое и самое важное правило при подготовке к субботнику — одеваться удобно и по погоде. Когда на улице светит солнце, у многих возникает желание снять лишнюю одежду и поработать налегке. Но в начале весны земля ещё холодная, а ветер может быть сильным, так что высока вероятность переохлаждения. Об этом Life.ru рассказал врач Роман Иванов.

По словам медика, прибираться на улице нужно в плотных текстильных или резиновых перчатках. Они спасают не только от грязи, но также защищают кожу от заноз и порезов. На ноги же стоит надеть закрытую обувь — резиновые сапоги или кроссовки на толстой подошве. Это важно, так как в почве и мусоре, который валяется на земле, могут быть споры бактерий, вызывающие различные инфекционные заболевания, в том числе смертельно опасный столбняк. Споры столбнячной палочки крайне устойчивы к изменениям температуры. Попадая в кровь, они начинают размножаться и выделять в процессе роста и жизнедеятельности токсины, которые воздействуют на нервную систему.

Чтобы минимизировать риск инфицирования, нужно быть предельно внимательным во время субботника. Если вы выходите на уборку с детьми, важно объяснить им, что нельзя прикасаться к любым острым предметам — убрать их могут только взрослые. Если кто-то из участников субботника всё же поранился, важно как можно быстрее обратиться к врачу, даже если кажется, что предмет был чистым. Роман Иванов Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам доктора, чтобы после субботника не болела поясница, важно выбрать удобный инструмент и трудиться в правильной позе. Если предстоит поработать граблями, лопатой или метлой, нужно выбирать инвентарь с длинной ручкой — тогда не придётся сильно наклоняться вперёд, нагружая мышцы спины, плечи и шею. С идеально прямой спиной чистить газоны или подметать полы тоже не стоит — из-за этого могут заболеть руки. Лучше всего слегка наклониться и выставить одну ногу вперёд. Помимо того, полезно периодически менять рабочую руку, чтобы перераспределять нагрузку, добавил эксперт.

"Кроме того, не стоит забывать, что ранняя весна — это время, когда просыпаются иксодовые клещи. Встретиться с ними можно даже во дворе или в парке. Они прячутся в прошлогодней листве, на ветках деревьев и кустарников. Клещи переносят множество вирусов и бактерий, опасных для человека. Заразиться от кровососущих паразитов можно клещевым энцефалитом, боррелиозом, анаплазмозом, эрлихиозом и другими инфекциями", — предупредил врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

После субботника же нужно на улице встряхнуть верхнюю куртку, а дома снять и убрать в стирку остальную одежду. Затем стоит внимательно осмотреть себя и принять душ. Если избежать укуса не удалось и клещ присосался, важно как можно быстрее снять с тела. Лучше всего для этого обратиться к врачу. Бывают ситуации, когда получить медицинскую помощь своевременно не получается. Тогда удалить клеща можно самостоятельно. Для этого нужно аккуратно выкрутить из ранки, не сдавливая тельце клеща, положить в сухой контейнер и сдать на анализ. После этого в любом случае придётся посетить врача — он расскажет о мерах профилактики, заключил собеседник Life.ru.

Ранее, россиянам посоветовали выйти из дома, чтобы укрепить иммунитет весной. В это время года как никогда важно вести здоровый образ жизни: соблюдать баланс труда и отдыха, быть физически активным и правильно питаться — не только по соотношению белков, жиров и углеводов, но и по режиму.

Авторы Андрей Горяничев