В двух городах Украины прогремели взрывы

В Харькове прогремели четыре взрыва. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в области звучит воздушная тревога. По словам Терехова, город находится под обстрелом, других подробностей не приводится. Кроме того, взрыв произошёл и в Кривом Роге Днепропетровской области. Как сообщает издание "Политика страны", там якобы сработала система противовоздушной обороны.

"Сообщают о взрыве в Кривом Роге", — указано в сообщении.