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7 апреля, 09:48

В двух городах Украины прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о четырёх взрывах на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремели четыре взрыва. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в области звучит воздушная тревога. По словам Терехова, город находится под обстрелом, других подробностей не приводится. Кроме того, взрыв произошёл и в Кривом Роге Днепропетровской области. Как сообщает издание "Политика страны", там якобы сработала система противовоздушной обороны.

"Сообщают о взрыве в Кривом Роге", — указано в сообщении.

Воздушная тревога вновь объявлена во всех регионах Украины
Воздушная тревога вновь объявлена во всех регионах Украины

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 6 апреля в Харькове был поражён склад боеприпасов ВСУ. В тот день о взрывах в городе сообщал мэр Игорь Терехов, а также украинские СМИ.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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