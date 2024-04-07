В двух городах Украины прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о четырёх взрывах на фоне воздушной тревоги
В Харькове прогремели четыре взрыва. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в области звучит воздушная тревога. По словам Терехова, город находится под обстрелом, других подробностей не приводится. Кроме того, взрыв произошёл и в Кривом Роге Днепропетровской области. Как сообщает издание "Политика страны", там якобы сработала система противовоздушной обороны.
"Сообщают о взрыве в Кривом Роге", — указано в сообщении.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 6 апреля в Харькове был поражён склад боеприпасов ВСУ. В тот день о взрывах в городе сообщал мэр Игорь Терехов, а также украинские СМИ.
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