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7 апреля, 10:08

Полковник ВС Австрии Райснер: Армия РФ изматывает ВСУ и готовится к наступлению

Российская армия оказывает на ВСУ сильное давление, заявил в беседе с ZDF полковник ВС Австрии Маркус Райснер. По его словам, украинские войска страдают от отсутствия военной помощи, и прежде всего боеприпасов.

Тем временем ВС РФ на тактическом уровне пытаются атаковать противника механизированными соединениями, а на оперативном — развернули войска на различных участках фронта протяжённостью 1200 километров, пытаясь заставить Киев израсходовать драгоценные резервы.

В свою очередь на стратегическом уровне обе страны пытаются пополнить резервы. По мнению военного, когда земля в зоне проведения СВО подсохнет, ВС России начнут масштабное наступление.

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Ранее Владимир Зеленский признал, что у ВСУ нет снарядов для проведения нового контрнаступления. По его словам, боеприпасов хватит лишь для обороны.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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