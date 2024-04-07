Полковник ВС Австрии Райснер: Армия РФ изматывает ВСУ и готовится к наступлению

Российская армия оказывает на ВСУ сильное давление, заявил в беседе с ZDF полковник ВС Австрии Маркус Райснер. По его словам, украинские войска страдают от отсутствия военной помощи, и прежде всего боеприпасов.

Тем временем ВС РФ на тактическом уровне пытаются атаковать противника механизированными соединениями, а на оперативном — развернули войска на различных участках фронта протяжённостью 1200 километров, пытаясь заставить Киев израсходовать драгоценные резервы.

В свою очередь на стратегическом уровне обе страны пытаются пополнить резервы. По мнению военного, когда земля в зоне проведения СВО подсохнет, ВС России начнут масштабное наступление.