Морской комплекс ПВО "Панцирь-М" впервые применили в зоне СВО

Морской комплекс противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-М" впервые применили в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев.

"Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракеты Storm Shadow. То есть мы можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса "Панцирь-М", — сказал Рязанцев в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".

Согласно информации из открытых источников, единственным носителем "Панциря-М" на Черноморском флоте является малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800. Комплекс представляет собой корабельную версию российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С".