Морской комплекс ПВО "Панцирь-М" впервые применили в зоне СВО
В зоне СВО впервые применили морской комплекс ПВО "Панцирь-М", сбив Storm Shadow
"Панцирь-М". Обложка © ТАСС / Виталий Невар
Морской комплекс противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-М" впервые применили в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") Олег Рязанцев.
"Корабль, находясь на боевом дежурстве, поразил ракеты Storm Shadow. То есть мы можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса "Панцирь-М", — сказал Рязанцев в эфире программы "Военная приёмка" на телеканале "Звезда".
Согласно информации из открытых источников, единственным носителем "Панциря-М" на Черноморском флоте является малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800. Комплекс представляет собой корабельную версию российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С".
Ранее сообщалось, что в России создают пушку-турель для защиты танков от FPV-дронов. Отбор калибра пока находится на стадии обдумывания.