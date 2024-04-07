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7 апреля, 11:08

Раскрыты колоссальные суточные потери ВСУ под Донецком

ВСУ за сутки потеряли до 370 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 370 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На данном участке фронта работают бойцы Южной группировки войск ВС России, они заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям 93-й механизированной, 17-й танковой бригад армии противника, а также 5-й бригады Нацгвардии в районах Красного, Клещеевки и Андреевки Донецкой Народной Республики.

"Кроме того, [они] отразили девять контратак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 33-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — рассказали в ведомстве.

Помимо личного состава ВСУ лишились танка и 13 автомобилей, а в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили американскую 155-мм гаубицу М777 и два 105-мм орудия М119, британскую 155-мм гаубицу FН70, немецкую 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000, три 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм самоходную артиллерийскую установку "Акация", три 122-мм гаубицы Д-30, склад с боеприпасами и три станции радиоэлектронной борьбы "Нота".

Шесть бойцов Армии России получили ордена и медали за подвиги на Донецком направлении
Шесть бойцов Армии России получили ордена и медали за подвиги на Донецком направлении

Ранее ВСУ теряли на Донецком направлении ещё больше личного состава и техники. Так, недавно всего за сутки противник лишился там почти 500 военнослужащих и, в частности, американской гаубицы М777.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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