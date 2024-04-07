Минобороны: Силы ПВО за сутки уничтожили 293 дрона ВСУ и четыре снаряда РСЗО
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 293 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Также наши военнослужащие уничтожили четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами ПВО в течение суток сбиты 293 украинских беспилотных летательных аппарата и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили склад с безэкипажными катерами, переданными Украине странами НАТО. Также наши бойцы поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.