Подразделения группировки войск "Центр" ВС России нанесли поражение силам ВСУ на Авдеевском направлении и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Потери противника составили до 375 военных, три боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, 155-мм гаубица М777 американского производства, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 11 автомобилей.