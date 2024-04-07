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7 апреля, 10:53

Стало известно о существенных потерях ВСУ на Авдеевском направлении за последние сутки

Минобороны: ВС РФ отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении

Подразделения группировки войск "Центр" ВС России нанесли поражение силам ВСУ на Авдеевском направлении и улучшили положение по переднему краю. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Отражены 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й, 115-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Первомайское, Красногоровка, Бердычи, Тоненькое, Водяное, Новокалиново и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.

Потери противника составили до 375 военных, три боевые бронированные машины, две боевые машины пехоты, 155-мм гаубица М777 американского производства, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 11 автомобилей.

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Ранее сообщалось, что ВС России поразили иностранную систему ПВО в районе харьковского аэропорта. Предварительно, удар был нанесён с помощью беспилотника.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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