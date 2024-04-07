Водителям объяснили, в чём опасность установки дополнительной сетки на радиатор

Для правильной работы системы охлаждения двигателя необходима радиаторная решётка. Её задача — защищать радиатор от насекомых и мелких камней. Многие автовладельцы, чтобы повысить эффективность, устанавливают дополнительную сетку. У этой идеи есть плюсы и минусы, пишет портал "Тарантас ньюс".

Только тряпочкой: Москвичам напомнили о штрафе за мойку машин во дворах

Только тряпочкой: Москвичам напомнили о штрафе за мойку машин во дворах

Ранее водителям назвали страшные последствия низкого уровня антифриза в машине. Он используется для того, чтобы охладить мотор во время эксплуатации автомобиля. Автолюбителям необходимо поддерживать определённый уровень этой жидкости в расширительном бачке, иначе можно испортить мотор.