Водителям объяснили, в чём опасность установки дополнительной сетки на радиатор
"Тарантас ньюс": Защитная сетка на радиатор может привести к серьёзным поломкам
Для правильной работы системы охлаждения двигателя необходима радиаторная решётка. Её задача — защищать радиатор от насекомых и мелких камней. Многие автовладельцы, чтобы повысить эффективность, устанавливают дополнительную сетку. У этой идеи есть плюсы и минусы, пишет портал "Тарантас ньюс".
Плюсы:
- Защищает от мелких камней, которые вылетают из-под колёс впереди идущих машин, часто проскакивают через штатную решётку и разбивают мягкие соты радиаторов охлаждения. Пострадать может и интеркулер, что грозит течью антифриза и перегревом двигателя.
- Дополнительная сетка, закреплённая с тыльной стороны, защищает от попадания на радиаторы и интеркулер разных липких или мокрых субстанций, а также насекомых, тополиного пуха и прочего мусора.
Минусы:
- Дополнительная сетка с более мелкими проходными отверстиями создаёт аэродинамические завихрения, которые препятствуют естественному проходу воздуха, что приводит к ухудшению охлаждения радиаторов и интеркулера.
- В результате нарушения работы системы охлаждения будет чаще включаться вентилятор и увеличится нагрузка на двигатель. Возможен также перегрев автоматической коробки передач — её радиатор охлаждения тоже находится в передней части.
- Наиболее опасна дополнительная сетка для автомобилей с турбонаддувом, потому что в них интеркулер охлаждается набегающим встречным потоком воздуха. Если частично его перекрыть, то двигатель будет работать на обеднённой смеси и высокой температуре, что чревато потерей мощности и детонацией.
Из вышесказанного эксперты сделали два вывода:
- Изначально автомобильные инженеры всё рассчитали для оптимального продува радиаторов и интеркулера конкретного автомобиля, а вмешательство в систему охлаждения будет препятствовать её работе и может привести к серьёзным поломкам.
- Штатные решётки размещаются под небольшим наклоном, что позволяет крупному мусору не попадать на радиаторы. Бороться с насекомыми, пухом и древесными почками позволяет регулярная мойка системы охлаждения, которую предлагает большинство сервисов.
Ранее водителям назвали страшные последствия низкого уровня антифриза в машине. Он используется для того, чтобы охладить мотор во время эксплуатации автомобиля. Автолюбителям необходимо поддерживать определённый уровень этой жидкости в расширительном бачке, иначе можно испортить мотор.