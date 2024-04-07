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7 апреля, 19:27

Водителям объяснили, в чём опасность установки дополнительной сетки на радиатор

"Тарантас ньюс": Защитная сетка на радиатор может привести к серьёзным поломкам

Для правильной работы системы охлаждения двигателя необходима радиаторная решётка. Её задача — защищать радиатор от насекомых и мелких камней. Многие автовладельцы, чтобы повысить эффективность, устанавливают дополнительную сетку. У этой идеи есть плюсы и минусы, пишет портал "Тарантас ньюс".

Плюсы:

  • Защищает от мелких камней, которые вылетают из-под колёс впереди идущих машин, часто проскакивают через штатную решётку и разбивают мягкие соты радиаторов охлаждения. Пострадать может и интеркулер, что грозит течью антифриза и перегревом двигателя.
  • Дополнительная сетка, закреплённая с тыльной стороны, защищает от попадания на радиаторы и интеркулер разных липких или мокрых субстанций, а также насекомых, тополиного пуха и прочего мусора.

Минусы:

  • Дополнительная сетка с более мелкими проходными отверстиями создаёт аэродинамические завихрения, которые препятствуют естественному проходу воздуха, что приводит к ухудшению охлаждения радиаторов и интеркулера.
  • В результате нарушения работы системы охлаждения будет чаще включаться вентилятор и увеличится нагрузка на двигатель. Возможен также перегрев автоматической коробки передач — её радиатор охлаждения тоже находится в передней части.
  • Наиболее опасна дополнительная сетка для автомобилей с турбонаддувом, потому что в них интеркулер охлаждается набегающим встречным потоком воздуха. Если частично его перекрыть, то двигатель будет работать на обеднённой смеси и высокой температуре, что чревато потерей мощности и детонацией.

Из вышесказанного эксперты сделали два вывода:

  1. Изначально автомобильные инженеры всё рассчитали для оптимального продува радиаторов и интеркулера конкретного автомобиля, а вмешательство в систему охлаждения будет препятствовать её работе и может привести к серьёзным поломкам.
  2. Штатные решётки размещаются под небольшим наклоном, что позволяет крупному мусору не попадать на радиаторы. Бороться с насекомыми, пухом и древесными почками позволяет регулярная мойка системы охлаждения, которую предлагает большинство сервисов.
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Ранее водителям назвали страшные последствия низкого уровня антифриза в машине. Он используется для того, чтобы охладить мотор во время эксплуатации автомобиля. Автолюбителям необходимо поддерживать определённый уровень этой жидкости в расширительном бачке, иначе можно испортить мотор.

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Freepik

Евгения Мосс
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