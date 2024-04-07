Гендиректор общества "Знание" рассказал о процессе создания российского аналога Википедии

В России неоднократно говорили о создании российского аналога Википедии, так как электронная энциклопедия стала практически инструментом информационной войны. О том, появится ли безопасный аналог Википедии, рассказал гендиректор общества "Знание" Максим Древаль в эфире шоу "Дайте сказать!".

Гендиректор "Знания" Древаль рассказал о перспективах создания аналога Википедии. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"С учётом бенефициаров Википедии это стало инструментом информационной войны. И в условиях её безальтернативности это носит серьёзную угрозу. Мы сформировали большое сообщество экспертов, авторов. И вот мы учим соблюдению правил, инструментам написания статей, всё это расширяется. Плюс добавили некоторые дополнительные моменты, как экспертиза статей. То есть у нас есть ещё экспертное сообщество", — подчеркнул глава общества "Знание".

По его словам, все статьи в "Знании.Вики" проходят экспертную проверку. Затем появляется соответствующая информация о том, что это не просто статья, написанная сообществом, — она прошла экспертизу. При этом в настоящее время в "Знании" не говорят о создании полноценной альтернативы Википедии, пояснил Древаль.

"Во-первых, нам важно капитализировать знания наших лекторов, чтобы они в таком формате тоже накапливались. Плюс они с точки зрения трафика аудитории приводят на хорошие лекции, видеофильмы, документальные фильмы. Это просто органический элемент нашей экосистемы. Просто он стал уже достаточно большим, чтобы в принципе развиваться как самостоятельный продукт", — подчеркнул гендиректор общества "Знание".

На текущий момент посещаемость "Знания.Вики" составляет почти миллион человек в месяц, и каждый из них изучает статью по две с лишним минуты. Создатели проекта считают, что эта система развивается как некий органический продукт. Древаль добавил, что в какой-то момент "Знание" придёт к тому, чтобы эта платформа стала полноценной альтернативой.

Полный выпуск "Дайте сказать!" с Максимом Древалем смотрите по ссылке.