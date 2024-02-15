"Сейчас время не созидать контент с нуля": Мединский предложил скопировать Википедию
Мединский предложил скопировать информацию Википедии для сайта "Знание. Вики"
Помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с идеей скопировать Википедию для портала "Знание. Вики", чтобы не плодить сущности. Об этом он заявил на заседании российского общества "Знание" в четверг, 15 февраля.
"Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и всё. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать "Историю.рф": там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать. Рувики — там два миллиона статей очень приличных, они просто скопипастили", — подчеркнул Мединский.
По словам помощника президента РФ, на портале "Знание. Вики" находится всего 22 тысячи статей, а в Википедии — 70 миллионов на русском языке. Мединский дополнил, что при поиске любой информации чаще всего указанный сайт "вылезает" первым. В Википедии 99% материалов — нейтральные и даже вызывают интерес, и только 1% публикаций выступает с вражеской клеветой, подытожил помощник российского президента.
А ранее Life.ru писал, что, по данным СМИ, российский аналог Википедии заработает в полной версии с 15 января. Портал Рувики был запущен в июне 2023 года. Интерфейс сайта уже переведён на 20 языков народов России, в 2024 году планируется открыть ещё минимум десять языковых разделов. В середине января стало известно, что энциклопедия Рувики вышла из бета-тестирования.
ТАСС / Владимир Гердо