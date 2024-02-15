"Сейчас время не созидать контент с нуля": Мединский предложил скопировать Википедию

Помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с идеей скопировать Википедию для портала "Знание. Вики", чтобы не плодить сущности. Об этом он заявил на заседании российского общества "Знание" в четверг, 15 февраля.

"Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту Википедию, да и всё. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать "Историю.рф": там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать. Рувики — там два миллиона статей очень приличных, они просто скопипастили", — подчеркнул Мединский.