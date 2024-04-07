Двухсотметровый флаг ДНР развернули на Саур-Могиле в честь 10-летия республики
Двухсотметровый флаг ДНР развернули на Саур-Могиле в честь 10-летия республики. Обложка © Telegram / "Единая Россия. Официально"
Сегодня, 7 апреля, в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики на мемориальном комплексе "Саур-Могила" молодые активисты развернули двухсотметровый флаг ДНР. Место для проведения акции было выбрано не случайно, так как оно олицетворяет стойкость народа Донбасса, отметил руководитель донецкого отделения "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Сергей Добровольский.
"Сегодня наша республика празднует десятую годовщину провозглашения. Это важная дата для всех наших жителей. Мы решили организовать мероприятие, которое объединило волонтёров разных организаций. Они собрались в комплексе "Саур-Могила" — это место, которое олицетворяет стойкость и героизм народа Донбасса", — приводит его слова пресс-служба "Единой России".
Участие в акции по случаю десятой годовщины провозглашения ДНР приняли активисты из МГЕР, "Молодой республики", "Народной дружины", "Движения первых" и республиканского движения #МЫВМЕСТЕ.
Напомним, что недавно на Красной площади в Москве прошёл митинг-концерт, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие посетило более 80 тысяч человек. Президент Владимир Путин со сцены заявил, что крымчане никогда не разделяли себя и РФ, что помогло полуострову вернуться в состав нашей страны.