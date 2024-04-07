Двухсотметровый флаг ДНР развернули на Саур-Могиле в честь 10-летия республики

Сегодня, 7 апреля, в честь десятой годовщины со дня провозглашения республики на мемориальном комплексе "Саур-Могила" молодые активисты развернули двухсотметровый флаг ДНР. Место для проведения акции было выбрано не случайно, так как оно олицетворяет стойкость народа Донбасса, отметил руководитель донецкого отделения "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Сергей Добровольский.

"Сегодня наша республика празднует десятую годовщину провозглашения. Это важная дата для всех наших жителей. Мы решили организовать мероприятие, которое объединило волонтёров разных организаций. Они собрались в комплексе "Саур-Могила" — это место, которое олицетворяет стойкость и героизм народа Донбасса", — приводит его слова пресс-служба "Единой России".