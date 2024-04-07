День космонавтики и совещание с членами Совбеза: Раскрыт насыщенный график Путина на неделю
Путин на неделе проведёт совещание с членами Совета безопасности России
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
На грядущей неделе у президента России Владимира Путина запланирован насыщенный график. Как сообщил журналист Павел Зарубин, в пятницу, 12 апреля, глава государства примет участие в мероприятиях в честь Дня космонавтики — близкого для него праздника.
Ожидается, что российский лидер также проведёт ряд рабочих встреч и совещание с членами Совета безопасности РФ.
Напомним, уже 7 мая ожидается инаугурация Владимира Путина в качестве президента России. На мероприятии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, покажут новую версию люксового автомобиля Aurus Senat.