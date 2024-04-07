"Пробудили народ от спячки": Телеведущий Осташко объяснил феномен Русской весны в Донбассе

В эти выходные исполняется ровно десять лет важным событиям, которые стали началом Русской весны — борьбы жителей Донбасса за независимость от киевского режима. Почему это по-настоящему эпохальный момент для населения Донбасса, объяснил в беседе с Life.ru ведущий программы "Время покажет", главный редактор "Политической России", вокалист группы "Наши" Руслан Осташко.

"События Русской весны — это исторические эпохальные события, которые, по большому счёту, пробудили наш народ от спячки. Потому что долгие годы, даже десятилетия, нам навязывали западный культ потребления, и когда это всё дело дошло до того, что перед русским народом поставили выбор — отречься от нашей истории, от наших предков, от нашей Победы и встать на сторону Запада в этой гонке потребления, Донбасс показал всему нашему народу, всему миру, что мы есть, мы не собираемся отрекаться и события 2014 года объединили огромное количество людей на территории Российской Федерации", — пояснил журналист.

Осташко добавил, что обычные труженики, работяги, шахтёры взяли в руки оружие, чтобы отстаивать своё право просто быть собой. Большое количество волонтёров начали собирать гуманитарную помощь и отправлять её в Донбасс. Эти события стали предшественником специальной военной операции, которая началась в 2022 году, отметил собеседник Life.ru.

"Нашему государству не оставили выбора, нас оставили перед жёсткой дилеммой: либо быть уничтоженными как идентичность, как народность, как индивидуальность, как уникальная особенность нашей страны, которая объединяет огромное количество народов, вероисповеданий, либо примкнуть к Западу нам предложили. Причём примкнуть на уровне рабского подчинения", — указал Осташко.

По его словам, людям ещё предстоит оценить вклад обычных шахтёров и тружеников Донбасса, которые пробудили в русских людях чувство собственного достоинства. Осташко добавил, что только лет через 20–50 все смогут осознать масштаб произошедшего. Ведь именно благодаря событиям Русской весны русский человек смог показать всему миру, что есть иной путь развития, что необязательно "ложиться под западных капиталистов, а можно быть собой и идти своим путём", заключил Осташко.