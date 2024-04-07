Мошенники за месяц выманили у женщины почти 75 миллионов рублей через мессенджер

Мошенники развели доверчивую москвичку на заоблачную даже по меркам российской столицы сумму — почти 75 миллионов рублей. Не обошлось и без "классики жанра" в виде долгов и кредитов, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Аферисты под масками сотрудников банка и правоохранителей связались с жертвой через мессенджер и тут же сообщили, что до её счетов якобы добрались мошенники, из-за чего необходимо срочно провести их "переактивацию". Эта процедура, по словам неизвестных, заключается в постоянном подтверждении своей платёжеспособности или, проще говоря, переводе налички определённым лицам через банкомат.

На протяжении следующего месяца женщина опустошала свои счета, брала новые кредиты и даже занимала деньги у знакомых. Всё это время злоумышленники поддерживали с нею связь и обещали, что все деньги скоро вернут. Всего она отдала преступникам более 74,6 миллиона рублей. И только после этого жертва, видимо, обратилась в полицию.

"По требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры на счета, куда переводились деньги, наложены аресты. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.