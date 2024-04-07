Мошенники за месяц выманили у женщины почти 75 миллионов рублей через мессенджер
Мошенники развели доверчивую москвичку на заоблачную даже по меркам российской столицы сумму — почти 75 миллионов рублей. Не обошлось и без "классики жанра" в виде долгов и кредитов, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Аферисты под масками сотрудников банка и правоохранителей связались с жертвой через мессенджер и тут же сообщили, что до её счетов якобы добрались мошенники, из-за чего необходимо срочно провести их "переактивацию". Эта процедура, по словам неизвестных, заключается в постоянном подтверждении своей платёжеспособности или, проще говоря, переводе налички определённым лицам через банкомат.
На протяжении следующего месяца женщина опустошала свои счета, брала новые кредиты и даже занимала деньги у знакомых. Всё это время злоумышленники поддерживали с нею связь и обещали, что все деньги скоро вернут. Всего она отдала преступникам более 74,6 миллиона рублей. И только после этого жертва, видимо, обратилась в полицию.
"По требованию Гагаринской межрайонной прокуратуры на счета, куда переводились деньги, наложены аресты. Установление лиц, причастных к совершению преступных действий, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.
Ранее на удочку мошенников попался нападающий казанского "Зенита" и сборной России по волейболу Максим Михайлов. Спортсмен по их указке перевёл на "безопасный счёт" около 8,4 миллиона рублей. По данным Life.ru, помогал обналичивать украденные деньги инспектор ДПС по городу Казани. Его, как и других членов группировки, уже задержали.
Shutterstock / FOTODOM