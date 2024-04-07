Житель Краснодара выдал себя за друга шейхов и кинул бизнесменов почти на 30 млн

Житель Краснодара прикинулся другом шейхов и обманул российскую компанию на 28 миллионов рублей, пообещав возить комплектующие для компьютеров "от арабов". Как сообщает SHOT, аферист максимально вжился в роль и даже поставил пробную партию, но, как выяснилось позднее, её он просто купил на рынке в Москве.

Краснодарец притворился другом шейхов и кинул российскую компанию почти на 30 миллионов рублей. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал телеграм-каналу предприниматель Кирилл Путятов, в мае 2021 года он вместе с другом создал фирму по продаже комплектующих для компьютеров. Бизнесмены продавали материнские платы, видеокарты и другие запчасти из Китая. Летом 2022-го из-за западных санкций ценники на чипы выросли в среднем на 20–50%, что сильно ударило по компании. В итоге предприниматели решили искать нового поставщика и через год вышли как раз на некоего Александра Бирюкова якобы из ОАЭ. Договоры стороны не заключали, так как у Бирюкова не было юрлица, что, к слову, не смутило бизнесменов. Сначала какая-то малая часть товаров приходила, а вскоре поставки вовсе остановились. В своё оправдание Бирюков называл причиной сбоя начавшийся военный конфликт на Ближнем Востоке.

"Мы ему охотно верили, потому что в новостях писали, что задержки там с логистикой. Однако собралось критическое количество заказов на большую сумму, прошли уже все сроки. Мы в итоге ультиматум поставили, Бирюков под запись признался о том, что не было никаких Дубаев", — посетовал Путятов.

В итоге почти 400 клиентов компании остались без денег и товаров. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. Александр в беседе с SHOT заявил, что не даёт комментариев, так как идёт следствие.