На выставке "Россия" в Москве отметили 30-летний юбилей Рунета

7 апреля на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве проходит День Рунета. В рамках деловой программы состоялась пленарная сессия "Как изменился Рунет за 30 лет", которую посетили представители российского сегмента сети Интернет, стоявшие у его истоков. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

Дмитрий Чернышенко. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

"Президент Владимир Путин поставил задачу — кардинально улучшить качество услуг по предоставлению доступа к сети Интернет до 2030 года, обеспечить высокоскоростной доступ к нему для 97% домохозяйств, в том числе на основе сетей спутниковой и мобильной связи. В рамках национальной цели по цифровой трансформации, поставленной главой государства, 86,4% домохозяйств уже получили возможность широкополосного доступа к Интернету", — указал зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Модератором делового мероприятия стал директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев. Он рассказал, что те, кто стоял у истоков Рунета, создавали первые сайты на английском, так как казалось, что Интернет — это международная сеть. После этого специалисты сделали ставку на русский язык, русские сайты и русскоязычный контент, пояснил Лебедев.

Артемий Лебедев. Фото © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Кирилл Каллиников

Директор Координационного центра национальных доменов Андрей Воробьёв в свою очередь поделился с аудиторией историями от "старожилов" Рунета. Эксперт рассказал о развитии национальной глобальной сети, а также представил динамику роста количества доменов в зоне .RU. В частности, первый сайт в доменной зоне www.ru. был создан 25 июля 1994 года.