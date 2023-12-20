От Дурова до "Деда-Рэмбо": Названы "Герои Рунета – 2023", по версии РОЦИТ

В Москве на базе кибербез-хаба "Кибердом" состоялось вручение премии "Герои Рунета – 2023" от старейшей общественной организации по защите прав интернет-пользователей в России — РОЦИТ. Статуэток были удостоены личности, учреждения и события, которые оставили наиболее значимый культурный след в уходящем году.

Так, премию, в частности, получили близняшки-балерины из российской игры Atomic Heart, нейросеть "Шедеврум", а также все российские сотрудники сферы кибербезопасности, которые "внесли неоценимый вклад в сохранение устойчивости национальной цифровой инфраструктуры в условиях непрекращающихся хакерских атак". Кроме того, обладателем премии стал создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Награду предпринимателю и программисту передали через его представителя. Ещё один лауреат — житель подмосковного Щёлкова Михаил Макаров. Он прославился на всю страну, когда сумел в одиночку задержать преступника, укравшего мобильный телефон у ребёнка на улице.

Звание "Антигерои Рунета" было присвоено так называемым инфоцыганам Елене Блиновской и Аязу Шабутдинову, а также сомнительному мему "скибиди-туалеты".

"Я рассчитываю, что в следующем году у нас продолжится фрагментация Интернета, он будет разделён по каким-то цифровым анклавам. Это сегодня очевидно, поскольку мы видим, что идёт информационная война, большая война — и её пик ещё не пройден. У этой войны есть свои герои, свои антигерои. Уверен, что продолжится постепенный переток пользователей на российские площадки, это тоже очевидный процесс, но я уверен, что, как и в этом году, в следующем году государство будет избегать форсирования событий и мягко корректировать, мягко направлять", — заявил председатель правления РОЦИТ, заместитель председателя Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.