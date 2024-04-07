Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
МО: Силы ПВО РФ сбили ещё четыре украинских дрона над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 18:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Несколько часов назад Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 беспилотников над двумя приграничными областями. Так, около 16:00 по московскому времени силы ПВО сбили 12 дронов в Белгородской области и ещё три — в Брянской.
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