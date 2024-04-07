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7 апреля, 16:24

Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

МО: Силы ПВО РФ сбили ещё четыре украинских дрона над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 18:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Несколько часов назад Минобороны РФ сообщило об уничтожении 15 беспилотников над двумя приграничными областями. Так, около 16:00 по московскому времени силы ПВО сбили 12 дронов в Белгородской области и ещё три — в Брянской.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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