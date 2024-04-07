Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны РФ, вражеская атака была пресечена около 18:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.