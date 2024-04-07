МО: В Белгородской и Брянской областях сбили 15 украинских беспилотников
Системы ПВО сбили в Белгородской и Брянской областях 15 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку террористической атаки Киев предпринял около 16:00 мск.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (12 БПЛА) и Брянской (3 БПЛА) областей", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня украинские беспилотники уже атаковали Белгородскую область. Так, рано утром 7 апреля под удар попали два населённых пункта. Повреждена кровля частного дома, уничтожено два автомобиля, однако пострадавших нет. Уже днём противник предпринял очередную попытку налёта, но дрон сбили. Погибла девушка, ранены дети.
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