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7 апреля, 18:17

В Ростовской области упал дрон самолётного типа

Дрон самолётного типа упал в посёлке Матвеев Курган Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. Там уточнили, что взрывных устройств у дрона на борту не было.

"Сегодня днём в Матвеевом Кургане произошло падение БПЛА самолётного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено", — говорится в сообщении.

Где именно и при каких обстоятельствах был найден дрон, не уточняется. Про пострадавших также данных пока нет. Посёлок Матвеев Курган находится в Ростовской области вблизи ДНР.

Ранее сообщалось, что системы ПВО в ночь на 5 апреля сбили 44 украинских беспилотника над территорией Ростовской области. Дроны были уничтожены над Морозовским районом. В результате атаки была повреждена электроподстанция, рассказали в Минобороны РФ.

Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
Ещё четыре украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью
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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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