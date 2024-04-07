В Ростовской области упал дрон самолётного типа

Дрон самолётного типа упал в посёлке Матвеев Курган Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. Там уточнили, что взрывных устройств у дрона на борту не было.

"Сегодня днём в Матвеевом Кургане произошло падение БПЛА самолётного типа. На борту взрывных устройств не обнаружено", — говорится в сообщении.

Где именно и при каких обстоятельствах был найден дрон, не уточняется. Про пострадавших также данных пока нет. Посёлок Матвеев Курган находится в Ростовской области вблизи ДНР.