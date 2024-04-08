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7 апреля, 21:01

"Пришли к тупику": Захарова уличила НАТО в посягательствах на цифровой суверенитет России

Захарова: Посягательства НАТО на цифровой суверенитет России зашли в тупик

Официальный представитель МИД Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, как Североатлантический альянс во главе с Соединёнными Штатами пытался посягнуть на цифровой суверенитет России. Как заявила дипломат на полях первой национальной премии "Феникс", эти попытки зашли в тупик.

Представителю российского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о том, какие силы больше всего посягают на цифровой суверенитет страны. Отвечая на это, она рассказала про то, что у НАТО есть целые подразделения, занимающиеся подобным. Захарова уточнила, что эти структуры, прикрываясь лозунгами о "поддержке свободы и демократии", делают прямо противоположное.

"То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно", — заявила Захарова.

По её словам, "целый ряд регионов" и многие международные организации уже отреагировали на эти попытки, что говорит о безуспешности действий оппонентов России. Также дипломат подчеркнула, что укрепление цифрового суверенитета России, которым сейчас занимается внешнеполитическое ведомство, представляет собой неотъемлемую часть безопасности государства.

Захарова назвала Россию целью НАТО, а Украину — её инструментом
Захарова назвала Россию целью НАТО, а Украину — её инструментом

НАТО не только пытается посягнуть на суверенитет России, но и всё чаще допускает возможность столкновения РФ и блока. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления Пентагона о столкновении России и Североатлантического альянса подтверждают оправданность специальной военной операции (СВО).

Алексей Соловьёв
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