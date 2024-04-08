"Пришли к тупику": Захарова уличила НАТО в посягательствах на цифровой суверенитет России
Захарова: Посягательства НАТО на цифровой суверенитет России зашли в тупик
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, как Североатлантический альянс во главе с Соединёнными Штатами пытался посягнуть на цифровой суверенитет России. Как заявила дипломат на полях первой национальной премии "Феникс", эти попытки зашли в тупик.
Представителю российского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о том, какие силы больше всего посягают на цифровой суверенитет страны. Отвечая на это, она рассказала про то, что у НАТО есть целые подразделения, занимающиеся подобным. Захарова уточнила, что эти структуры, прикрываясь лозунгами о "поддержке свободы и демократии", делают прямо противоположное.
"То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно", — заявила Захарова.
По её словам, "целый ряд регионов" и многие международные организации уже отреагировали на эти попытки, что говорит о безуспешности действий оппонентов России. Также дипломат подчеркнула, что укрепление цифрового суверенитета России, которым сейчас занимается внешнеполитическое ведомство, представляет собой неотъемлемую часть безопасности государства.
НАТО не только пытается посягнуть на суверенитет России, но и всё чаще допускает возможность столкновения РФ и блока. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления Пентагона о столкновении России и Североатлантического альянса подтверждают оправданность специальной военной операции (СВО).