"Пришли к тупику": Захарова уличила НАТО в посягательствах на цифровой суверенитет России

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о том, как Североатлантический альянс во главе с Соединёнными Штатами пытался посягнуть на цифровой суверенитет России. Как заявила дипломат на полях первой национальной премии "Феникс", эти попытки зашли в тупик.

Представителю российского внешнеполитического ведомства был задан вопрос о том, какие силы больше всего посягают на цифровой суверенитет страны. Отвечая на это, она рассказала про то, что у НАТО есть целые подразделения, занимающиеся подобным. Захарова уточнила, что эти структуры, прикрываясь лозунгами о "поддержке свободы и демократии", делают прямо противоположное.

"То, что они пришли к собственному тупику, тоже очевидно", — заявила Захарова.

По её словам, "целый ряд регионов" и многие международные организации уже отреагировали на эти попытки, что говорит о безуспешности действий оппонентов России. Также дипломат подчеркнула, что укрепление цифрового суверенитета России, которым сейчас занимается внешнеполитическое ведомство, представляет собой неотъемлемую часть безопасности государства.