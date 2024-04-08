В Харьковской области рассматривают вариант принудительной эвакуации

Жители двух граничащих с Россией районов Харьковской области могут быть принудительно эвакуированы. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов в эфире местного телеканала "Рада".

"Сейчас мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории — это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, Золочевское направление так называемое", — сообщил чиновник.

По его словам, принудительная эвакуация ранее была проведена в 18 населённых пунктах на Купянском направлении. Вывоз граждан из 47 населённых пунктов и четырёх общин ещё продолжается.