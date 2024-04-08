В Харьковской области рассматривают вариант принудительной эвакуации
Глава харьковской администрации Синегубов допустил эвакуацию граждан из области
Жители двух граничащих с Россией районов Харьковской области могут быть принудительно эвакуированы. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов в эфире местного телеканала "Рада".
"Сейчас мы рассматриваем вопрос по северу нашей территории — это Харьковский район и непосредственно Богодуховский район, Золочевское направление так называемое", — сообщил чиновник.
По его словам, принудительная эвакуация ранее была проведена в 18 населённых пунктах на Купянском направлении. Вывоз граждан из 47 населённых пунктов и четырёх общин ещё продолжается.
Возможность эвакуации граждан из Харькова ранее допускал и мэр города Игорь Терехов. По его словам, власти сформировали планы по перемещению граждан, однако реализовывать их они не собираются, так как, по их мнению, обстановка в городе довольно спокойная.
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