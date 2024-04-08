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8 апреля, 02:17

В России создадут новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-3

ТАСС: В "Ростехе" заявили о разработке новой тяжёлой огнемётной системы ТОС-3

Российские специалисты планируют создать новую тяжёлую огнемётную систему ТОС-3. Об этой разработке в интервью ТАСС рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Представитель госкорпорации напомнил, что тяжёлые огнемётные системы ТОС-1 "Солнцепёк" и ТОС-2 "Тосочка" отлично зарекомендовали себя на поле боя. Теперь в "Ростехе" работают над продолжением этой серии боевых машин.

"Перспективная машина на гусеничной базе будет оснащена новой пусковой установкой", — заявил собеседник информагентства.

По его словам, подобные решения позволят военным стрелять на более дальние дистанции, а также использовать новые типы боеприпасов. Оздоев также рассказал журналистам, что уже была создана первая опытная машина.

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VK / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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