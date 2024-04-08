Власти сообщили о взрывах и работе ПВО в Киевской области

Серия взрывов прогремела в Киевской области. По информации местных властей, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

"Киевская область! Силы ПВО работают", — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Киевской областной военной администрации.

Ранее сообщалось о взрывах в Харькове и в Кривом Роге Днепропетровской области. По информации местных СМИ, там якобы сработала система противовоздушной обороны.