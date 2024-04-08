Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 02:23
4015

Стало известно, где 8 апреля можно будет увидеть полное солнечное затмение

Жители Земли 8 апреля увидят, как Луна полностью закроет Солнце

Жители Земли 8 апреля увидят, как Луна полностью закроет Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Жители Земли 8 апреля увидят, как Луна полностью закроет Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В понедельник, 8 апреля, произойдёт полное солнечное затмение. Как передаёт пресс-служба Московского планетария в социальной сети "ВКонтакте", длительность полной фазы затмения Солнца составит 4 минуты 28 секунд.

Специалисты рассказали, что это затмение также называют американским, так как разные фазы этого явления будут видны на всей территории Соединённых Штатов. Полную фазу также можно будет наблюдать с территорий Северной и Южной Америк и некоторых островов, расположенных в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

Наибольшую фазу затмения в 21:17 по московскому времени увидят жители Мексики. А в России данное затмение, как утверждается в сообщении, наблюдаться не будет.

"Частное солнечное затмение на Земле начнётся в 18:42 по московскому времени в центральной части Тихого океана, а завершится в 23:52 мск в восточной части Атлантического океана", — сообщили в Московском планетарии.

Как во время затмения 8 апреля не испортить себе жизнь и не утонуть в бедности
Как во время затмения 8 апреля не испортить себе жизнь и не утонуть в бедности

Ранее Life.ru писал, что жители США, Мексики и ряда государств Центральной и Южной Америки 14 октября прошлого года могли наблюдать уникальное кольцеобразное солнечное затмение. По этому поводу NASA организовало трансляцию, где показало огненное кольцо, которое видели в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • солнечноезатмение
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров