Стало известно, где 8 апреля можно будет увидеть полное солнечное затмение

В понедельник, 8 апреля, произойдёт полное солнечное затмение. Как передаёт пресс-служба Московского планетария в социальной сети "ВКонтакте", длительность полной фазы затмения Солнца составит 4 минуты 28 секунд.

Специалисты рассказали, что это затмение также называют американским, так как разные фазы этого явления будут видны на всей территории Соединённых Штатов. Полную фазу также можно будет наблюдать с территорий Северной и Южной Америк и некоторых островов, расположенных в акваториях Тихого и Атлантического океанов.

Наибольшую фазу затмения в 21:17 по московскому времени увидят жители Мексики. А в России данное затмение, как утверждается в сообщении, наблюдаться не будет.

"Частное солнечное затмение на Земле начнётся в 18:42 по московскому времени в центральной части Тихого океана, а завершится в 23:52 мск в восточной части Атлантического океана", — сообщили в Московском планетарии.