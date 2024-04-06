Как во время затмения 8 апреля стать волком с Уолл-стрит, а не оборотнем из леса

Для викингов и славян солнце являлось одним из самых почитаемых божеств. Затмения воспринимались как временное нарушение священной силы, вызванное борьбой сил света и тьмы. 8 апреля астрологическое событие будет проходить в Овне, и этот день может стать периодом, когда исполнятся самые сокровенные мечты.

Как встречали затмения викинги и славяне

Солнечное затмение в древние времена встречали интересными обрядами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

У викингов явление ассоциировалось с богиней солнца Соль, которая во время затмения сражалась с врагами, угрожающими благополучию людей. Затмение также рассматривалось как время для проведения ритуалов взывания к богам о помощи.

В день астрологического события викинги собирались, чтобы совершить обряды, направленные на привлечение удачи и успеха для будущих начинаний. Они разводили костры, читали заклинания и молитвы, а также проводили жертвоприношения.

Для славян светило представляло Даждьбога, он отвечал за свет и тепло. Считалось, что во время затмения солнце было временно поглощено змеем или другим демоническим существом, поэтому проводились ритуалы для его освобождения. Например, древние люди пели песни, танцевали вокруг костра, проводили обряды очищения и защиты.

Отметим, что в период с 1 по 25 апреля будет ретроградить Меркурий. Какую опасность он таит в связке с солнечным затмением 8 апреля 2024 года? И что нужно сделать под конец коридора затмений 2024?

1. Помедитируйте во время затмения 8 апреля

Во время затмения 8 апреля 2024 года нужно сфокусироваться на своих мечтах. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В волшебный день проведите медитацию под открытым небом, сосредотачиваясь на своих целях и желаниях. Это время, когда энергия Солнца и Луны объединяется и реализует то, что вы навизуализируете.

2. Проведите ритуал для достижения целей

Как исполнить мечту в солнечное затмение 8 апреля? Напишите на бумаге свою цель, а затем сожгите её. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Запишите на листе бумаги свои планы и желания, а затем спалите их на костре во время затмения. Пусть пламя очистит ваши намерения и отправит их в мир сил", — порекомендовал астролог, рунолог Игорь Вечерский.

Используйте руны для проведения магических действий. Например, руна Солнца (Соуло) символизирует успех, силу и поможет раскрыть ваши лучшие качества. С её поддержкой получится укрепить намерения и привлечь солнечную энергию к себе.

3. Поблагодарите за всё, что у вас есть

Когда наступит солнечное затмение 8 апреля 2024 года, нужно поблагодарить Вселенную за всё, что у вас есть. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Проведите ритуал благодарности за прошлые достижения и опыт. 8 апреля в солнечное затмение вспомните и оцените все свои успехи. Это поможет связать себя с энергией Солнца и Луны, а также вдохновит на новые подвиги.

4. Солнечное затмение 8 апреля: Время очищения и силы

Во время затмения 8 апреля можно очистить свои мысли и стать сильнее с помощью ароматерапии и рун. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Используйте этот день, чтобы освободиться от негативных эмоций, мыслей и привычек, которые могут помешать вашему успеху. Примените руны, свечи или ароматерапию для создания атмосферы очищения и обновления.

5. Приготовьте особую еду и напиток для привлечения силы и успеха

Когда 8 апреля наступит солнечное затмение, нужно сделать напиток из фруктов — они привлекут удачу в вашу жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Используйте солнечные ингредиенты, такие как цитрусовые фрукты, мёд или картофель, чтобы подчеркнуть связь с энергией Солнца и привлечь её в свою жизнь.

"Не забывайте, что солнечное затмение 8 апреля 2024 года — это не только время для проведения ритуалов и обрядов, но и период для вдохновения и саморазвития. Воспользуйтесь этим временем, чтобы настроиться на успех и привлечь в свою жизнь осуществление целей и мечт", — рассказал Life.ru рунолог, астролог Игорь Вечерский.