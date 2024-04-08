В Одесской области повреждён логистически-транспортный объект
Глава ОВА Одесской области: В регионе повредили логистически-транспортный объект
В ночь на 8 апреля Одесской области прогремели взрывы. Как передаёт глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале, в результате произошедшего там был повреждён логистически-транспортный объект.
"Есть попадание в Одесском районе. Повреждён логистически-транспортный объект", — заявил высокопоставленный чиновник, подчеркнув, что пострадавших среди людей не было.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 8 апреля в Киевской области прогремела серия взрывов. По информации местных властей, там сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
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