В Одесской области повреждён логистически-транспортный объект

В ночь на 8 апреля Одесской области прогремели взрывы. Как передаёт глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале, в результате произошедшего там был повреждён логистически-транспортный объект.

"Есть попадание в Одесском районе. Повреждён логистически-транспортный объект", — заявил высокопоставленный чиновник, подчеркнув, что пострадавших среди людей не было.